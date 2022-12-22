Белый дом назвал условие встречи Байдена и Путина

Президент США готов встретиться с главой России, однако для этого Кремлю необходимо быть готовым к переговорам.

Президент США Джозеф Байден встретится с главой Кремля Владимиром Путиным лишь при одном условии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 22 декабря.

По его словам, американский лидер готов встретиться с главой правящего режима России, но при условии, что последний будет готов к переговорам.

"Байден готов будет встретиться с Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам", - объяснил.

Напомним, СМИ заявили, что в США видят три варианта возможного завершения войны в Украине путем переговоров, но два из них неприемлемы для украинской стороны, поскольку предусматривают частичную потерю территорий.

Добавим также, что российские пропагандисты запустили новые фейки после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.