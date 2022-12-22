В США приняли поправку о конфискации российских активов в пользу Украины

Американский Минюст теперь имеет возможность передавать доходы от арестованных активов украинскому государству.

Сенат Конгресса США проголосовал за поправку сенатора от Республиканской партии Линдси Грэмма, которая предусматривает арест активов российских олигархов и их дальнейшую передачу Украине. Об этом сообщает CNN в четверг, 22 декабря.

Поправка позволит Министерству юстиции США через госсекретаря передавать доходы от арестованных активов олигархов или других подсанкционных организаций РФ украинскому народу.

"Это будет благословение для многострадального народа Украины. Это будет облегчение для американских налогоплательщиков... Это будет плохой день для олигархов", - отметил Грэм.

Палата представителей проголосует за этот законопроект позже.

Соответствующая поправка есть в законе о бюджетном финансировании на 2023 год, который также содержит пакет помощи Украине и союзникам США почти на 45 миллиардов долларов.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси надеется, что закон вынесут на голосование в ближайшее время.

Напомним, что Канада одна из первых стран-партнеров Киева приняла механизм конфискации российских активов в пользу Украины. Местный парламент принял соответствующий законопроект еще в июне.

Кроме того, канадское правительство сообщило о конфискации 26 миллионов долларов США у компании Granite Capital Holdings Ltd., которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу.

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