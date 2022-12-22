КНДР поставила ракеты для ЧВК Вагнер - Белый дом

На финансирование ЧВК Вагнер для операций в Украине выделяется более 100 млн долларов в месяц, отметил Джон Кирби.

Северная Корея поставила ракеты для пехотных подразделений российской ЧВК Вагнер для ведения войны в Украине. Об этом сказал координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает Укринформ в четверг, 22 декабря.

"Сегодня мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первую поставку оружия для ЧВК Вагнер, которая рассчиталась за это вооружение", – заявил представитель Белого дома.

Кирби уточнил, что поставка была отправлена в прошлом месяце в Россию.

"По нашей оценке, количество вооружений, переданных Вагнеру, не способно изменить динамику боевых действий в Украине. Но мы, конечно, обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить больше военного оборудования", – сказал он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что передача оружия из КНДР нарушает ряд резолюций Совбеза ООН. В этой связи, по его словам, США вместе с союзниками и партнерами будут инициировать обсуждение на международном уровне.

По его словам, на фоне последних провалов российской армии в Украине президент Владимир Путин все больше полагается на Евгения Пригожина и его "частную армию". При этом на финансирование этой ЧВК для операций в Украине выделяется более 100 млн долларов в месяц.

Кирби заявил, что Пригожин набрал в свою компанию около 50 тысяч наемников. Эта группировка "продолжает играть ведущую роль", в том числе в наиболее ожесточенных боях под Бахмутом, хотя и несет "тяжелые потери".

Представитель Белого дома подчеркнул, что передача оружия из КНДР нарушает ряд резолюций Совбеза ООН. В этой связи, по его словам, США вместе с союзниками и партнерами будут инициировать обсуждение на международном уровне.

Накануне США ввели санкции против ЧВК Вагнер. Это сделано с целью ограничения доступа российских наемников к технологиям Запада.