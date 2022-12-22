Сенат США утвердил бюджет с $44 млрд для Украины и союзников

Бюджет содержит рекордные 858 млрд долларов на оборонную сферу. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

Сенат США в четверг, 22 декабря, утвердил федеральний бюджет на 2023 год в размере 1,7 трлн долларов, который содержит 44 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО, сообщает CNN.

Отмечается, что общий объем финансирования превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году. Лидеры Сената и Палаты представителей планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись до конца недели.

По данным издания, демократы и республиканцы спорили между собой, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.

Новый бюджет США станет рекордным в оборонной сфере, он составит 858 млрд долларов, что превышает прошлогодний, сума которого 740 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Сенат принял бюджет Пентагона с помощью для Украины в размере $800 млн.

Напомним, 8 декабря нижняя палата Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год финансовый год. Он может стать рекордным в истории США.