Рогозина везут на операцию в Москву

В российской столице решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей.

Руководителя группы военных советников на оккупированных территориях Украины Дмитрия Рогозина, который получил ранение в результате обстрела в Донецке, не рискнули оперировать ни в "ДНР", ни в Ростове-на-Дону. Сейчас его везут в Москву, сообщили в четверг, 22 декабря, РосСМИ со ссылкой на помощника Рогозина.

Отмечается, что врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону "не решились делать операцию, учитывая ее сложность". Рогозин получил ранение в шейный позвонок при обстреле.

В Москве, по словам помощника Рогозина, решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей.

Ранее Рогозин сообщил, что при обстреле погиб его помощник.

Напомним, что Рогозин и сопровождавшие его лица ранены при обстреле гостиницы в Донецке.

Добавим, что ГПСУ сообщила Рогозину, что он находится на территории Украины незаконно. В связи с тем, что пограничники не смогли вручить протокол ему лично, "неравнодушные граждане" передали это сообщение другим путем, когда он праздновал день рождения в гостинице Донецка.