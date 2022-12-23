Отчаяние Путина: в Британии прокомментировали покупку РФ оружия у КНДР

В Лондоне пообещали работать над тем, чтобы Северная Корея дорого заплатила за поддержку незаконной войны России в Украине.

Закупка Россией оружия у Северной Кореи для войны в Украине является признаком отчаяния. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает в четверг, 22 декабря, правительство Британии.

"То, что президент Путин обращается к Северной Корее за помощью, – свидетельство отчаяния и изолированности России. Вместе с партнерами мы будем работать над тем, чтобы Северная Корея дорого заплатила за поддержку незаконной войны России в Украине", - сказал Клеверли.

Он подтвердил данные США, что КНДР осуществила поставки ракет для пехотных подразделений российской ЧВК "Вагнер", отметив, что это противоречит резолюциям ООН.

Тем временем, МИД КНДР отрицает информацию о поставках оружия в Россию, сообщает агентство Yonhap.

Напомним, в четверг в Белом доме сообщили, что КНДР поставила ракеты для ЧВК Вагнер.