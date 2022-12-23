Орбан выступил за роспуск Европарламента

Глава правительства Венгрии заявил, что ЕП должен быть распущен в его нынешнем виде из-за коррупционного скандала.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европарламент следует упразднить в его нынешнем виде, поскольку недавний коррупционный скандал с участием нескольких членов ЕП поставил под сомнение доверие к этому учреждению, сообщает АР.

С таким заявлением он выступил на ежегодной международной пресс-конференции в Будапеште.

"Венгры хотели бы, чтобы Европарламент был распущен в его нынешнем виде", - сказал Орбан. "Насколько пострадала репутация Европарламента в Венгрии, легко ответить: ничуть, потому что ниже опускаться уже некуда".

Отмечается, что такое заявления последовали после того, как Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму более 12 млрд евро из-за опасений, что правительство Орбана применяет жесткие меры в отношении независимости судебной системы, надзора за официальной коррупцией и ущемления прав меньшинств.

Напряженность в отношениях между Будапештом и Брюсселем усугубляется лоббированием венгерским правительством смягчения санкций против РФ, введенных за ее войну против Украины.

Напомним, в пятницу, 9 декабря, бельгийская полиция задержала евродепутата от Греции Еву Кайли в Брюсселе в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара, принимающего чемпионат мира по футболу. Вместе с Кайли бельгийская полиция задержала еще несколько человек.