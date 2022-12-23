В Германии заговорили об увеличении помощи Украине

В Берлине изучают возможность увеличить военную помощь Украине после того, как США пообещали передать Киеву системы Patriot.

В правительстве Германии изучают возможность нарастить поставки оружия Украине после того, как США решили поставить Киеву комплексы ПВО Patriot. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает в четверг, 22 декабря, RND.

"После поставок Patriot мы также снова посмотрим, что еще мы можем передать, потому что мы знаем, что эти системы противовоздушной обороны спасают жизнь", - отметила Бербок после встречи с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Берлине.

Таким образом она отреагировала на обещание США передать в Украину системы ПВО Patriot.

Как известно, Бундесвер также имеет это оружие и недавно передал три системы ПВО Patriot Польше, отказавшись поставлять их Украине, несмотря на многократные просьбы Польши.