Премьер Италии призвала выключать электричество из солидарности с Украиной

Джорджия Мелони предложила итальянцам понять, что переживают украинцы, которые из-за атак РФ на долгое время остаются без света.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала итальянцев каждый день на час выключать источники энергии из солидарности с Украиной, сообщает в четверг, 22 декабря, Reuters.

"Чтобы понять, что переживают украинцы, я прошу всех итальянцев отключать все источники энергии на час в день", - заявила Мэлони.

Отмечается также, что ее партия Братья Италии отдала дань уважения украинцам, "которые защищают свою свободу и любовь к своей стране".

Напомним, за время войны Украина пережила ряд атак на объекты энергетической инфраструктуры. Последний налет с использованием беспилотников произошел 19 декабря, его главной целью стал Киев.