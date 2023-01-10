На месте осталось шесть самолетов, в то время, как месяцем ранее их было около двух десятков.

На военном аэродроме в российском Энгельс-2 появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 7 января, сообщают Схемы.

"Всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160. По сравнению со снимками за 6 декабря 2022-го, когда таких бортов было около двух десятков", - пишут Схемы.

В частности, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно действует для запусков ракет по Украине в полномасштабной войне.

Также сообщается, что спутник Planet Labs 7 января зафиксировал, что рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома появились защитные барьеры. По словам военных экспертов, они могут служить защитой от обломков от предполагаемых взрывных устройств.

Как изветно, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно использует для запусков ракет по Украине.

Cмотрите фотогалерею: На аэродроме Энгельс стало меньше самолетов

Напомним, в ночь на 26 декабря прогремели взрывы на аэродроме Энгельс, где расположены бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Минобороны России сообщило о трех погибших в результате взрывов.

Появились спутниковые снимки после атаки Энгельса

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