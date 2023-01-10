На аэродроме Энгельс стало меньше самолетов
На военном аэродроме в российском Энгельс-2 появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 7 января, сообщают Схемы.
"Всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160. По сравнению со снимками за 6 декабря 2022-го, когда таких бортов было около двух десятков", - пишут Схемы.
В частности, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно действует для запусков ракет по Украине в полномасштабной войне.
Также сообщается, что спутник Planet Labs 7 января зафиксировал, что рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома появились защитные барьеры. По словам военных экспертов, они могут служить защитой от обломков от предполагаемых взрывных устройств.
Как изветно, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно использует для запусков ракет по Украине.
Cмотрите фотогалерею: На аэродроме Энгельс стало меньше самолетов
Напомним, в ночь на 26 декабря прогремели взрывы на аэродроме Энгельс, где расположены бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Минобороны России сообщило о трех погибших в результате взрывов.
Появились спутниковые снимки после атаки Энгельса
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