Рига отправила в Киев десять городских автобусов

Все транспортные средства заполнены гуманитарной помощью для украинцев, собранной гражданами Латвии.

10 января из Риги в Киев отправились десять современных городских автобусов. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

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"Это помощь наших латвийских друзей. Также в автобусах едет гуманитарная помощь, которую собрали граждане Латвии. Возглавил делегацию в Киев глава Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс", - уточнил он.

Кличко напомнил, что в конце апреля прошлого года Смилтенс, тогда вице-мэр Риги, уже приезжал в столицу Украины и передал 11 автобусов и гуманитарную помощь.

"Все автобусы, полученные тогда Киевом, работают на маршрутах столицы. Благодарим наших друзей и партнеров", - подчеркнул Кличко.

Ранее Зеленский заявил, что битва за Донбасс продолжается. Оккупанты сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, но все равно результатом тяжелой битвы станет освобождение всего Донбасса, уверен президент.