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Давос в этом году соберет рекордное число участников - СМИ

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 16 по 20 января 2023 года. В форуме примут участие 2,7 тыс. представителей руководства многих стран мира.
Давос в этом году соберет рекордное число участников - СМИ

Всемирный экономический форум в Давосе в этом году соберет рекордное число участников. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство ЭФЭ.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 16 по 20 января 2023 года.

Сообщается, что в форуме примут участие 2,7 тыс. представителей руководства многих стран мира, в частности испанский премьер Педро Санчес, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Центральное место в обсуждениях будут занимать экономические проблемы современного мира, участники форума также планируют уделить отдельное внимание гендерному и расовому равенству и региональным различиям.

Напомним, что на фрруме в Давосе в мае 2022 года Украина была одной из центральных тем. 

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