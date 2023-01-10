G7 планирует две предельные цены на российские нефтепродукты - СМИ

G7 также введет ограничение цен на российские нефтепродукты - дизельное топливо, керосин и мазут - чтобы еще больше снизить доходы Москвы от экспорта энергоносителей.

G7 попытается установить две предельные цены на российские нефтепродукты в феврале: одну цену на нефтепродукты с надбавкой к сырой нефти, а другую - для торгующихся со скидкой. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что с 5 февраля, когда вступят в силу санкции ЕС по запрету на импорт российских нефтепродуктов, G7 также введет ограничение цен на российские нефтепродукты - дизельное топливо, керосин и мазут - чтобы еще больше снизить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать войну.

Отмечается, что ограничить цены на российские нефтепродукты сложнее, чем установить лимит цены только на сырую нефть, так цена многих нефтепродуктов часто зависит от того, где они покупаются, а не от того, где производятся.

По словам собеседника издания, дизельное топливо и керосин, как правило, торгуются с прибавкой к сырой нефти, в то время как мазут обычно продается со скидкой, именно поэтому G7 рассматривает две предельные цены.

Ранее сообщалось, что Кувейт планирует увеличить экспорт дизтоплива в Европу.

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