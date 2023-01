Канада обещает купить для Украины систему NASAMS

Министр обороны Канады Анита Ананд, пообщавшись с украинским коллегой Алексеем Резниковым, пообещала средства для приобретения NASAMS для Украины.

Правительство Канады планирует выделить средства на приобретение у США системы противовоздушной обороны NASAMSдля нужд Сил обороны Украины. Об сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

"Я пообщался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сегодня утром и четко услышала: системы противовоздушной обороны являются главным приоритетом Украины. Именно поэтому Канада покупает у США передовую национальную зенитно-ракетную систему (NASAMS), чтобы передать ее Украине", - написала Анита Ананд в Twitter.

I spoke with Ukrainian Defence Minister @OleksiiReznikov this morning and heard it directly: air defence systems are Ukraine’s top priority. That’s why Canada is purchasing a National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) from the United States to donate to Ukraine. pic.twitter.com/33bdHmcldb

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) January 10, 2023

Ранее сообщалось, что Канада продолжит предоставлять Украине военную, финансовую и другую помощь для защиты от российской агрессии.

