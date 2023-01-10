Швеция отправит Украине САУ Archer

Украина нуждается в большем количестве наступательных вооружений западного образца, а Швеция обязана внести свой вклад, считают в Стокгольме.

Швеция намерена направить в Украину артиллерийскую систему Archer, о поставке которой просил Киев. Об єтом во вторник, 10 января, пишет газета Expressen со ссылкой на шведского министра иностранных дел Тобиаса Билльстрема.



"Вопрос не в том, должны ли мы его отправить, а в том, когда мы его отправим", - сказал дипломат.

По его словам, Украина нуждается в большем количестве наступательных вооружений западного образца, а Швеция обязана внести свой вклад.

"Мы слишком долго сдерживали себя в этом отношении. Мы так и не поняли, что если Украина не получит военной техники, необходимой для победы на поле боя, эта война затянется, что пойдет только на пользу Владимиру Путину", - подчеркнул Биллстром.

Издание отмечает, что сейчас идет интенсивная работа для обеспечения поставки в ближайшем будущем, и Archer могут направить Украине в течение шести-восьми недель.

Отметим, шведская САУ Archer 155-мм калибра производится компанией Bofors, которая является частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность - 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходная гаубица приводится в боевое положение за 30 секунд, и столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы - от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина может получить ПВО Patriot в середине весны, а пока идет обучение и логистическая поставка этих систем. Кроме того, сейчас поступают дополнительные NASAMS, ЗРК Gepard и IRIS-T.

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