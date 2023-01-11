Умер последний король Греции

У бывшего короля были серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес инсульт и был прикован к инвалидной коляске, а также был госпитализирован из-за коронавируса.

Бывший и последний король Греции Константин II скончался в возрасте 82 лет в частной больнице в Афинах. Об этом во вторник, 10 января, газета Proto Tema.

Журналисты пишут, что экс-монарх находился в своем доме в Афинах, когда с ним случился инсульт. Сем дней ему оказывали помощь в реанимации столичной больницы "Игия". Рядом с ним находилась жена Анна-Мария, дети и другие родственники.

По данным Proto Tema, причиной смерти стала полиорганная недостаточность, когда оказываются поражены сразу несколько систем организма.

Константин II правил с 1964 по 1973 год, пока монархия не была отменена на референдуме. В 1974 году он ушел в отставку на фоне того, что почти 70% граждан Греции проголосовали против монархии. В последние годы жизни бывший монарх проживал в Пелопоннесе и в Афинах.

Напомним, старшая дочь тайского короля Маха Вачиралонгкорна принцесса Баджракитиябха потеряла сознание 15 декабря. Причиной стала тяжелая сердечная аритмия. С тех пор она находится в коме.

Умерла последняя принцесса Гавайев

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