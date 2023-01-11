Байден и Трюдо обсудили дальнейшую помощь Киеву

Руководители двух стран встретились в Мехико на полях саммита лидеров Северной Америки, чтобы, среди прочего, решать региональные и глобальные проблемы, включая войну РФ против Украины.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили, что они готовы и дальше отстаивать общие ценности стран и продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Об этом во вторник, 10 января, говорится в заявлении Белого дома по результатам встречи двух лидеров в Мексике.

"Президент Байден и премьер-министр Трюдо обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности с целью противостояния вызовам 21-го века, содействия коллективной безопасности и процветанию, а также поддержания международной системы, основанной на правилах. Они подтвердили свою приверженность отстаивать общие ценности во всем мире, включая поддержку народа Украины, который защищается от жестокой агрессии России", - сказано в заявлении.

Президент Байден поблагодарил премьер-министра Трюдо за партнерство Канады в обеспечении безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине, за єкономичкскую и гуманитарную помощь Киеву во время войны.

Напомним, правительство Канады планирует выделить средства на приобретение у США системы противовоздушной обороны NASAMS для нужд Сил обороны Украины.

Как мы уже сообщали раньше, США планирует передать Украине оборудование для создания "умных бомб" в рамках следующего пакета военной помощи.

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