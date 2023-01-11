Кадыров рассказал, сколько его боевиков воюет в Украине

Чеченские боевики отправляются на войну "переполненные желанием искоренить проклятое явление, именуемое сатанизмом", заявляет Кадыров.

Глава Чечни, РФ Рамзан Кадыров заявил, что на войну в Украину отправил уже более 21 тыс боевиков. Об этом во вторник, 10 января он сообщил на своей Telegram-странице.

По его словам, более девяти тысяч воевиков с Чечни на данный момент находятся на передовой.

"Каждый из них обеспечен всем необходимым обмундированием, вооружением, что позволяет им эффективно нести службу", - заявил Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил, что отправил в Украину на "борьбу с всеобщим злом и сатанизмом" 300 бойцов чеченского ОМОНа Ахмат-1.

Ранее Рамзан Кадыров призвал сильнее бить по украинским городам. Он неоднократно критиковал то, как идет "специальная военная операция" в Украине.

Также Кадыров заявлял о "плане возмездия" для Украины и новой тактике российских войск.

Напомним, ВСУ разбили штаб врага с "кадыровцами".