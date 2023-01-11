Китай запустил первый в мире поезд на "водородной энергии"

Китайская транспортная новинка стала первым в мире экологичным пассажирским поездом - у нее нулевой выброс СО2.

Китай выпустил первый в мире экологичный поезд со встроенной системой "водородной энергии". Об этом сообщает Fuel Cells Works.

Он сошел с конвейера а производственной базе Chengdu CRRC Changchun в Синьцзине 28 декабря.

Состав из четырех скоростных поездов с максимальной скоростью 160 км/ч и встроенной системой водородной энергии способен проехать 600 километров на одной зарядке.

Издание отметчает, что водородная силовая установка отличается большей надежностью и нулевым выбросом СО2 в атмосферу.

Поезд также оснащен множеством интеллектуальных систем мониторинга, датчиков и высокоскоростной 5G-связью с диспетчерским центром для интеграции нескольких сетей.

Единая система под управлением искусственного интеллекта сможет непрерывно анализировать большие массивы данных, оценивая рабочее состояние всех поездов на маршрутах для обеспечения их безопасности.

Напомним, что от Китая в сфере создания новых технологий не отстает и Беларусь. В частности, там заявили о начале массового производства и продажы H-book MAK4, которые формальный глава страны Александр Лукашенко ранее назвал "первыми отечественными" ноутбуками.

Добавим также, что южнокорейский производитель дисплеев LG Display Co. представил гибкий дисплей с возможностью растягиваться на 20% от изначального размера.