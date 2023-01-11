Новые главы комитетов Конгресса США поддерживают Украину - СМИ

Ключевыми комитетами Палаты представителей США традиционно считаются комитеты по иностранным делам, разведке, вооруженным силам и ассигнованиям, и все новые руководители комитетов - сторонники Украины.

Республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США избрали глав ключевых комитетов, и все они поддерживают Украину. Об этом сообщает TheHill.

Отмечается, что ключевыми комитетами Палаты представителей США традиционно считаются комитеты по иностранным делам, разведке, вооруженным силам и ассигнованиям, и все новые руководители комитетов - сторонники Украины.

В частности, новый глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол из штата Техас является решительным сторонником американской поддержки Украины во время войны с Россией: именно он призвал американского президента Джо Байдена дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Он также утверждал, что удары ВСУ по временно оккупированному Крыму - "честная игра", так как Крым не является частью России по международному праву.

Комитет по ассигнованиям, распределяющий федеральные средства правительственным учреждениям и регулирующий федеральные расходы, возглавит давний законодатель Кей Грейнджер, находящаяся в Палате представителей от штата Техас с 1997 года. Грейнджер является сторонницей увеличения расходов на оборону, и она выступала в поддержку Украины еще в 2014 году, а в действующем составе Палаты представителей считается одним из лоббистов украинских интересов.

Комитет по разведке должен возглавить Майк Тернер, принимавший участие в расследовании 2019 года, которое изучало, легитимно ли бывший президент Трамп прекращал помощь Украине. Тернер является сторонником линии, что война России против Украины выходит за пределы Европы, а поражение РФ удержит Китай от вторжения на Тайвань. Накануне промежуточных выборов в Конгресс он заявлял, что республиканцы не снизят поддержку Украины, а сделают ее более подотчетной.

Комитет вооруженных сил возглавит Майк Роджерс, которого называют одним из главных лоббистов помощи Украине в Республиканской партии и сторонников предоставления ВСУ всех необходимых вооружений.

"Упомянутые комитеты являются ключевыми относительно распределения бюджетных денег и оборонной политики США, а все назначенные на должности конгрессмены отстаивают жесткую линию поддержки Украины", - подчеркивает издание.