Турция готова открыть "коридор" для раненых

Открыть специальный гуманитарный коридор предложил представитель министерства иностранных дел Турции Мартин Шефер, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган поддержал эту инициативу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности открыть гуманитарный коридор для раненых в результате боевых действий. Такую идею он озвучил в среду, 11 января, на Международной конференции омбудсменов, передает hurriyet.com.tr.

Предлагается раненых из разных стран мира, в том числе из Украины, транспортировать на лечение в Турцию. Открыть специальный гуманитарный коридор предложил представитель министерства иностранных дел Турции Мартин Шефер, а Эрдоган поддержал эту инициативу.

"Мы готовы к этому. Не только из Украины и России, но и из Сирии, Азербайджана, Ливии мы доставляем раненых в больницы, лечим их и возвращаем. Мы будем продолжать это делать в будущем", - сказал Реджеп Эрдоган.

Сейчас в Турции находятся пять освобожденных из плена командиров из Азовстали – Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко и Денис Шлег. По словам президента Украины Владимира Зеленского, они будут там до конца войны.

Напомним, в ходе переговоров с Путиным 5 января Эрдоган заявил, что мирные усилия необходимо поддержать односторонним прекращением огня. После этого Путин объявил одностороннее "прекращение огня". Однако, как заявили в Киеве, РФ снова солгала.

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