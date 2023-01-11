Запрет на выезд. Как идет мобилизация в РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в России введены ограничения на выезд за границу военнобязанных, в Кремле это опровергли.

Украинские власти давно предупреждают, что в России вскоре будет развернута новая волна мобилизации. ГУР Минобороны Украины даже сообщило, что в РФ уже введены ограничения на выезд за пределы страны граждан, пригодных к военной службе. В Кремле это опровергли, назвав информационной провокацией.

Данные ГУР

Украинская разведка утверждает, что приказ о запрете на выезд российская ФСБ направила во все пограничные управления страны.

"В тексте указано: "С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В", - сообщили в разведке.

Для указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда по всем пунктам пропуска по всем направлениям. При этом, как следует из приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть ограниченно пригодным к военной службе. Призывников, относящихся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и относят к запасу.

В ГУР напомнили, что уже сообщалось о подготовке в России новой волны мобилизации. "При этом отмечалось, что главный акцент будет делаться на количестве, а не качестве мобилизованных людей и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку пополнения уйдет около двух месяцев", - подчеркивается в сообщении разведки.

Версия Кремля

Кремль назвал "информационной диверсией" сообщение Киева о запрете выезда из России мужчин призывного возраста.

"Это обычная информационная "утка", информационная диверсия, скажем так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль и российские военные неоднократно заявляли, что вторая волна мобилизации для войны с Украиной не планируется.

Российский правозащитник Павел Чиков сообщил, что в "некоторых телеграм-каналах" накануне стали появляться "якобы приказы ФСБ от 5 и 6 января" и информация о закрытии границ в связи с мобилизацией.

"Эта информация не соответствует действительности. Если бы границы закрылись, об этом сразу стало бы известно. Приказы оформлены ненадлежащим образом, хоть и похожи на оригинальные", - утверждает Чиков.

Гори военкомат

Тем не менее, в России продолжают активно поджигать военкоматы. Накануне в поселке Магдагачи Амурской области РФ неизвестный разбил окно и бросил внутрь здания военкомата бутылку с зажигательной смесью.

"Нападению подвергся военный комиссариат на улице Максима Горького в посёлке Магдагачи. Ночью кто-то подошел к зданию, разбил окно и кинул внутрь предположительно бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Загорелась оконная рама.

Сторож здания вызвал пожарных и спасатели смогли быстро справиться с огнем, который к тому моменту уже перешел на кабинеты. Поджигателей пока не нашли", - сообщили российские телеграмм-каналы.

А в селе Ивантеевка Саратовской области России военкомат поджег бывший депутат Единой РоссииДаниил Акимов. Он зажег и кинул пластиковую бутылку с бензином и маслом в кабинет дежурного. В результате был сильно поврежден кабинет.

В Братске Иркутской области в ночь на 9 января тоже подожгли военкомат. Неизвестные бросили в здание бутылку с зажигательной смесью.