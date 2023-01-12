Часть Белгородской области осталась без света из-за дрона - соцсети

Местные паблики сообщают, что летательный аппарат упал на провода, из-за чего часть региона осталась без электричества.

Часть Белгородской области России обесточена из-за повреждения высоковольтных проводов якобы из-за падения беспилотника. Об этом вечером в среду, 11 января, сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 11 января, поздно вечером, в поселке Северный.

"Что-то задело высоковольтные провода в Северном. Передают что летательный аппарат упал на провода", - пишет Белгородский осведомитель.

По данным Telegram-канала Жесть Белгород, вспышка и частичное отключение света произошло из-за беспилотника, который зацепил провода ЛЭП.

"Читатели из поселка Северный сообщают о том, что примерно в 23:15 произошла яркая вспышка в небе, после чего отключился свет. До этого был слышен продолжительный гул", - говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Позже жители Северного рассказали, что электроснабжение уже восстановлено.

Также в сети опубликовали видео и фото с места пожара и вероятного повреждения ЛЭП дроном.

Несколькими днями ранее в российском Шебекино Белгородской области слышали множественные взрывы.

Перед этим, крупный пожар вспыхнул в Новом Осколе Белгородской области РФ. Местные власти заверили, что горит всего лишь некая "временная постройка". Однако пропагандисткие СМИ заблюрили кадры и фото с места происшествия. Позже появилась информация, что там горел военный объект.

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