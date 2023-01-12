США обещают дать Украине инструменты для победы

В Белом доме заявили, что поддержат Украину инструментами, необходимыми для победы в войне.

США продолжат выделять Украине новые масштабные пакеты помощи, обеспечивающие ее победу в противостоянии российской агрессии. Об этом во время брифинга в среду, 11 января, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

"США будут продолжать стоять вместе с Украиной столько, сколько это потребуется, и мы были очень четкими и последовательными в этом вопросе. Мы быстро двигаемся и поддерживаем Украину инструментами, необходимыми для победы в этой войне", – подчеркнула представительница Белого дома.

Она напомнила, что на прошлой неделе администрация Байдена объявила о выделении крупнейшего пакета помощи Украине по президентским полномочиям на сумму около 3 миллиардов долларов.

Она подчеркнула, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что США помогут украинским военным в вопросах кибербезопасности.

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