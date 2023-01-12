Принц Гарри пояснил слова об убийстве талибов в Афганистане

Герцог Сассекский подчеркнул, что фрагменты его книги вырвали из контекста и их трактование сейчас представляет опасность для его семьи.

Принц Гарри заявил, что его слова об убийстве 25 боевиков движения Талибан во время службы в Афганистане вырвали из контекста. Об этом он сказал в интервью американскому ведущему Стивену Кольберу.

Так, герцог Сассекский подчеркнул, что фрагменты его книги вырвали из контекста: "Без сомнения, самая опасная ложь, которую они распространили, в том, что я каким-то образом хвастался количеством людей, которых убил в Афганистане… Если бы я услышал, как кто-то хвастается подобными вещами, я бы разозлился. Но это ложь".

По словам принца Гарри, его слова не были опасны, но их трактование сейчас представляет опасность для его семьи. Он сказал, что почти два десятилетия проработал с ветеранами и хотел честно рассказать о своем опыте на службе, чтобы они тоже могли поделиться своим опытом "безо всякого стыда".

"Делясь этой подробностью, я хотел попытаться уменьшить количество самоубийств [среди ветеранов]", - добавил принц.

Он сказал, что последние несколько дней были для него тяжелыми, поскольку он не мог ничего сделать с утечками в британской прессе и "вырыванием из контекста" части его воспоминаний.

В фрагменте испанского перевода книги мемуаров принца Гарри Запасной (Spare), который опубликовало издание Times, он вспоминает о службе в Афганистане в 2012-2013 годах, когда он был вторым пилотом боевого вертолета Apache. По его словам, в то время установить точное количество убитых можно было благодаря записи каждой миссии Apache.

"Мне казалось важным не бояться этого числа. Итак, мое число - 25. Я не испытываю от него удовлетворения, но оно и не смущает меня… В пылу и неразберихе боя я не думал об этих 25 как о людях. Это были шахматные фигуры, сметенные с доски. Плохих людей уничтожали до того, как они успевали убить хороших", - говорит принц Гарри в книге.

Ранее принц Гарри обвинил королевскую семью в сговоре с таблоидами. В своих мемуарах герцог Сассекський прямо пишет, что королева-консорт Камилла сливала определенную информацию о Меган Маркл прессе.

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