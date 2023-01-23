Нидерланды перебросят восемь истребителей в Польшу

Еще четыре F-35 участвуют в программе тренировок с союзниками, так называемых мероприятиях Vigilance.

Нидерланды в конце января перебросят в Польшу восемь истребителей F-35 в рамках усилий НАТО по охране воздушного пространства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минобороны страны.

"В феврале и марте четыре боевых самолета будут доступны для охраны воздушного пространства НАТО над Восточной Европой, так называемого Air Policing", - отметили в ведомстве.

Еще четыре F-35 участвуют в программе тренировок с союзниками, так называемых мероприятиях Vigilance.

Как заявили в Минобороны, эти тренировки повышают готовность НАТО на восточном фланге и способствуют сотрудничеству между различными странами НАТО.

Сообщается, что боевые самолеты смогут реагировать в течение нескольких минут на перехват самолета.

"Два F-35 постоянно охраняют воздушное пространство НАТО, два других являются резервными", - говорится в сообщении.

Напомним, в НАТО приняли решение усилить присутствие в Восточной Европе.

Как сообщалось, Германия в понедельник, 23 января, начала переброску первых двух из трех эскадрилий зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польшу.

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