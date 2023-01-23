В Турции ограничили виды на жительство для россиян - СМИ

Турецкий МИД пока не прокомментировал жалобы граждан РФ, которым не выдают вид на жительство в этой стране.

Россиянам, которые в последние недели переехали в Турцию, отказывают в разрешениях на проживание. Об этом в своем материале, опубликованном в понедельник, 23 января, сообщает РБК-Украина.

В частности, российские СМИ утверждают, что с 26 декабря гражданам России, выехавшим из РФ после вторжения в Украину и военной мобилизации, отказали в разрешениях на краткосрочное проживание с целью туризма в нескольких городах

"Нам сказали, что, независимо от того, какие документы мы предоставим, россиянам теперь не выдают вид на жительство", - рассказывают россияне, которые сстолкнулись с подобными отказами.

Министерство иностранных дел Турции и иммиграционные власти страны пока что не комментировали этот вопрос.

В 2022 году 153 тысячи граждан России получили разрешение на временное проживание в Турции. Таким образом, россияне стали крупнейшей среди других национальностей группой, получившей этот документ.

Миграционная служба Турции отмечает, что около 86% видов на жительство, полученных россиянами, были на срок до года. Краткосрочное разрешение на проживание в целях туризма позволяет посетителям оставаться в Турции до года и свободно приезжать и уезжать из страны. Разрешение на проживание дает право россиянам открывать счет в местных банках или относить детей к местным школам.

Гражданам России, которые не имеют вида на жительство, разрешается находиться в Турции только в качестве туристов: максимальный срок пребывания составляет 60 дней подряд в течение шести месяцев.

Турция не вводила санкций против России из-за войны в Украине, как это сделала Европа. Более того, россиянам разрешают покупать недвижимость и вести бизнес в стране.

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