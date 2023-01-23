В Румынии стартовали танковые учения НАТО

Военные Альянса проходят учения Eagle meda 23 на территории румынского населенного пункта Смырдан.

НАТО приступило к танковым учениям Eagle meda 23 во вспомогательном центре боевой подготовки сухопутных войск в населенном пункте Смырдан в уезд Галац на востоке Румынии. В них примут участие практически 600 французских военнослужащих и 200 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба румынского министерства национальной обороны в понедельник, 23 января.

Военные учения будут прохдить на протяжении 23-27 января.

"Главная цель учений - формирование у личного состава боевой группы способности оперативно перемещаться и выполнять боевые задачи по фиктивному сценарию в рамках операции НАТО "Коллективная оборона"..., проводимой на юго-восточном фланге альянса", - сказано в сообщении.

Во время учений, экипажи танков Leclerc - главной ударной силы соединения - проведут боевые стрельбы.

Добавим, что в Молдове на полигоне в Бульбоаке в сентябре прошлого года состоялись военные учения Огненный щит-2022 с участием военных из Румынии и США.

Кроме того ранее сообщалось, что Молдова запросила у союзников системы ПВО.

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