В Германии заявили, что война РФ против Украины обойдется им в €175 млрд

Институт немецкой экономики прогнозирует, что в 2023 году российская военная агрессия будет "стоить" Берлину €175 млрд.

Война, которую развязала Россия против Украины, только в 2023 году обойдется немецкой экономике в примерно 175 млрд евро. Это соответствует потере благосостояния в 2000 евро на каждого жителя ФРГ. Об этом заявили эксперты Института немецкой экономики (IW) в Кельне на своем Twitter-аккаунте в понедельник, 23 января.

Экономисты сравнили нынешнюю ситуацию с гипотетическим сценарием, при котором не было бы российской военной агрессии, а также возросших из-за нее цен на энергоносители и связанных с ней проблем с поставками. По их словам, реальные потери экономики вследствие войны составляют около 4,5 процента валового внутреннего продукта.

В IW отметили, что война в Украине началась в то время, когда в Германии уже сложилась непростая экономическая ситуация. Федеральный банк развития KfW предупреждал об угрозе благосостояния в ФРГ из-за нехватки квалифицированных кадров и недостаточно сильного роста производительности.

В связи с пандемией в Германии уже в 2020 году была зафиксирована потеря доходов в размере также примерно 175 млрд евро, в 2021 году - еще 125 млрд, а в 2022 году - почти 120 млрд.

Потери немецкой экономики в 2020-2023 годах на фоне пандемии и войны в Украине могут составить в сумме 595 млрд евро, указывается далее.

https://twitter.com/iw_koeln/status/1617504600025698304?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1617504600025698304%7Ctwgr%5Ee7bb97270b585d216e0b4f1b76c8f185a713652e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fru%2Fvojna-rf-protiv-ukrainy-obojdetsa-nemeckoj-ekonomike-v-2023-godu-v-175-mlrd-evro%2Fa-64489413

Напомним, министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце во время визита в Одессу анонсировала выделение Украине 52 миллионов евро на обеспечение электро- и теплоснабжения.

Корреспондент писал ранее, что экономика Германии погружается в тяжелую рецессию.

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