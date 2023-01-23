ЕИБ требует гарантии для увеличения поддержки Украины

Увеличения размеров поддержки Украины потребуют финансовых гарантиях страны, объяснил Вернер Хойер.

Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) необходимо получить финансовые гарантии для увеличения поддержки Украины. Об этом заявил президента ЕИБ Вернера Хойера на панельной дискуссии Ukraine House Davos.

"Нам нужен не капитал… Нам нужны гарантии. И в этом вопросе вы можете помочь, потому что давление на политиков обеспечивает возможность банку продолжать свою работу в Украине", - отметил он.

По его словам, ЕИБ с начала большой войны принял решение продолжить поддержку Украины и выделять новые средства, не дожидаясь завершения войны. Но для увеличения размеров поддержки банк нуждается в финансовых гарантиях страны.

Хойер добавил, что финансирование банка в Украине помогает, например, восстанавливать мосты, разрушенные российскими войсками, потому что эти мосты нужны для сохранения экономики.

"Мост может быть снова разрушен за несколько месяцев, и политики в ЕС не должны этого бояться, если бремя этой потенциальной потери распределяется поровну. Международным финансовым организациям следует говорить именно о таких гарантиях для разделения связанных с войной рисков, а не о вливании капитала", - добавил банкир.

По его словам, ЕИБ с рейтингом AAA ежегодно привлекает до 100 млрд евро на рынках капитала для финансирования проектов, поэтому банку необходимо экономить и гарантировать, что это хорошие проекты.

Отметим, что власти Евросоюза выделили транш в размере 500 млн евро в рамках исключительной макрофинансовой помощи Украине.

Ранеее также сообщалось, что в ЕС приняли пакет помощи Украине на 18 млрд евро.

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