Госдеп США анонсировал новости от ФРГ по танкам Leopard

Вашингтон считает, что новости от Берлина по вопросу немецких танков для Украины стоит ждать в ближайшие дни.

Германия в ближайшие дни может сообщить новости по вопросу передачи танков Leopard Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга в понедельник, 23 января.

"В ближайшие часы или дни мы, возможно, услышим какие-то новости от Германии (по поставкам танков Украине, - ред)", - считает американский чиновник.

Как известно, Рамштайн-8 не одобрил передачу танков Украине.

Однако отметим, что в Минобороны Украины заявили: танки Leopard поступят на вооружение Украине, но публичная подача этого решения все еще дискутируется.

Добавим также, что Варшава обратится в Берлин относительно согласия на передачу собственных танков Leopard 2 Украине. В случае отсутствия такого согласия, Варшава в любом случае намерена передать Киеву танки в рамках "меньшей коалиции" стран Запада.

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