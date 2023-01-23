Украина срочно нуждается в западных танках - НАТО

Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу срочно предоставить Украине западное тяжелое вооружение.

Украине необходимо срочно поставить более тяжелое вооружение и другие боевые системы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает немецкое издание Spiegel.

Он также подчекнул единство НАТО и в очередной раз выступил за увеличение поставок оружия Киеву.

"С тех пор как война началась почти год назад, в Альянсе был беспрецедентный уровень поддержки", - отметил генсек.

По его словам, союзники по НАТО должны поставлять более тяжелое вооружение и оборудование для Вооруженных сил Украины.

Он подчеркнул, что это явлется "совершенно срочной потребностью" и добавил, что приветствует все объявления западных стран по поставкам танков для Украины.

"Итак, если мы действительно хотим иметь решение, при котором Украина выживает как суверенная и свободная страна, тогда абсолютно необходимо действовать именно так", - резюмировал Столтенберг.

Напомним, ранее генсек НАТО анонсировал, что поставки тяжелого вооружения Украине от западных стран в ближайшее время увеличатся.

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