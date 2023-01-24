Швеция передаст Украине материалы для ремонта энергосистемы

Компания Svenska Kraftnät передаст Украине материалы для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.

Правительство Швеции одобрило передачу Украине материалов для восстановления энергосистемы от компании Svenska Kraftnät, сообщает пресс-служба шведского правительства.

"Компания Svenska Kraftnät определила материалы, которые она могла бы передать Украине и которые будут полезны для энергосистемы этой страны. Теперь правительство решило, что материал может быть передан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Швеции есть несколько игроков в энергетическом секторе, которые рассматривают возможность передачи Украине материалов, которые раньше выбрасывались при замене оборудования, но сейчас могут оказаться полезными для восстановления украинской энергосистемы.

Ранее сообщалось, что Швеция отправит Украине САУ Archer, о поставке которой просил Киев.

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