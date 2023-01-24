В США пообещали преследовать ЧВК Вагнер всеми способами
Власти США приложат все возможные усилия для того, чтобы противостоять разрушительной активности российского ЧВК Вагнер как в Украине, так и в других странах. Об этом во время брифинга в понедельник, 23 января, заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Укринформ.
"Мы будем использовать все соответствующие инструменты для преследования группы Вагнера, чтобы противостоять ее дестабилизирующим действиям, ее дестабилизирующему влиянию как в украинском контексте, так и в более широком", - отметил представитель Госдепа.
Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут преследовать также всех, кто помогает России в ее агрессии, в том числе путем поставки оружия и оборудования членам частной военной компании.
Прайс напомнил, что на прошлой неделе правительство США признало Вагнер транснациональной преступной организацией и обнародовало доказательства передачи вооружению этой группировке со стороны Северной Кореи.
В этом контексте он отметил, Вашингтон работает с другими странами, чтобы сделать невозможным потоки оружия из КНДР.
Напомним, Пригожин написал в Белый дом письмо с просьбой "назвать" преступления его наемников.
Как сообщалось, Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против российской частной военной компании Вагнер, помогающей российским военным в войне в Украине.
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