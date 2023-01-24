В США пообещали преследовать ЧВК Вагнер всеми способами

В Госдепе заявили, что будут использовать все соответствующие инструменты для преследования группы Вагнера, чтобы противостоять ее дестабилизирующим действиям.

Власти США приложат все возможные усилия для того, чтобы противостоять разрушительной активности российского ЧВК Вагнер как в Украине, так и в других странах. Об этом во время брифинга в понедельник, 23 января, заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Укринформ.

"Мы будем использовать все соответствующие инструменты для преследования группы Вагнера, чтобы противостоять ее дестабилизирующим действиям, ее дестабилизирующему влиянию как в украинском контексте, так и в более широком", - отметил представитель Госдепа.

Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут преследовать также всех, кто помогает России в ее агрессии, в том числе путем поставки оружия и оборудования членам частной военной компании.

Прайс напомнил, что на прошлой неделе правительство США признало Вагнер транснациональной преступной организацией и обнародовало доказательства передачи вооружению этой группировке со стороны Северной Кореи.

В этом контексте он отметил, Вашингтон работает с другими странами, чтобы сделать невозможным потоки оружия из КНДР.

Напомним, Пригожин написал в Белый дом письмо с просьбой "назвать" преступления его наемников.

Как сообщалось, Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против российской частной военной компании Вагнер, помогающей российским военным в войне в Украине.

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