В США застрелили двоих детей в школе

Трое вооруженных людей открыли огонь в школе для малообеспеченных. Два ученика получили смертельные ранения.

Три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей в американском городе Де-Мойн, штат Айова. Двое учеников погибли, сообщает NBC News.

В полиции сообщили, что к ним обратились с информацией о стрельбе в школе. Когда правоохранители прибыли на место, то увидели троих раненых: двух учеников и одного работника школы.

Нападавшие пытались скрыться, но их машину остановили неподалеку от школы. Задержаны три человека, они находятся на допросе у детектива.

Отмечается, что раны учащихся оказались смертельными, в то время как состояние сотрудника школы оценивается как стабильное.

Напомним, накануне в США десять человек погибли в результате стрельбы на территории одного из предприятий в калифорнийском городе Монтерей-Парк.

Ранее в результате стрельбы в ночном клубе в городе Батон-Руж в США пострадали 12 человек.

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