ФРГ решила поставить Украине танки Leopard - СМИ
Германия приняла решение поставить Украине свои основные боевые танки Leopard 2. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel во вторник, 24 января.
СМИ отметчает, что другие союзники также планируют поставить в Украину танки Leopard 2 из своих запасов. В связи с этим, федеральное правительство Германии планирует разрешить реэкспорт таких танков другими государствам, в частности Польшей.
Издание The Wall Street Journal сообщило во вторник, 24 января, что Соединенные Штаты в свою очередь рассматривают возможность поставки своих основных боевых танков Abrams. Аналогичное решение также рассматривает и Франция.
Издание считает, что решению Германии предшествовали интенсивные консультации с союзниками, "особенно в Вашингтоне".
В частности, там обращают внимание, что канцлер Германии Олаф Шольц ранее подчеркнул, что готов поставлять боевые танки лишь вместе с другими собзниками, в частности США.
СМИ добавляет, ссылаясь на свои источники, что немецкие танки Leopard якобы происходят из складов Бундесвера.
Кроме того, в будущем могут быть подговлены к передаче Украине и боевые танки из складов промышленности.
Как уже сообщалось ранее, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в Берлине готовят решение по поводу поставок танков Leopard Украине, которое "будет очень скоро".
Накануне в США анонсировали, что новости от Берлина по вопросу немецких танков для Украины стоит ждать в ближайшие дни.
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