ФРГ решила поставить Украине танки Leopard - СМИ

Немецкие издания заявили, что Берлин одобрил поставки для Вооруженных сил Украины своих основных боевых танков.

Германия приняла решение поставить Украине свои основные боевые танки Leopard 2. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel во вторник, 24 января.

СМИ отметчает, что другие союзники также планируют поставить в Украину танки Leopard 2 из своих запасов. В связи с этим, федеральное правительство Германии планирует разрешить реэкспорт таких танков другими государствам, в частности Польшей.

Издание The Wall Street Journal сообщило во вторник, 24 января, что Соединенные Штаты в свою очередь рассматривают возможность поставки своих основных боевых танков Abrams. Аналогичное решение также рассматривает и Франция.

Издание считает, что решению Германии предшествовали интенсивные консультации с союзниками, "особенно в Вашингтоне".

В частности, там обращают внимание, что канцлер Германии Олаф Шольц ранее подчеркнул, что готов поставлять боевые танки лишь вместе с другими собзниками, в частности США.

СМИ добавляет, ссылаясь на свои источники, что немецкие танки Leopard якобы происходят из складов Бундесвера.

Кроме того, в будущем могут быть подговлены к передаче Украине и боевые танки из складов промышленности.

Как уже сообщалось ранее, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в Берлине готовят решение по поводу поставок танков Leopard Украине, которое "будет очень скоро".

Накануне в США анонсировали, что новости от Берлина по вопросу немецких танков для Украины стоит ждать в ближайшие дни.

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