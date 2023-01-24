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ФРГ решила поставить Украине танки Leopard - СМИ

Немецкие издания заявили, что Берлин одобрил поставки для Вооруженных сил Украины своих основных боевых танков.
ФРГ решила поставить Украине танки Leopard - СМИ

Германия приняла решение поставить Украине свои основные боевые танки Leopard 2. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel во вторник, 24 января.

СМИ отметчает, что другие союзники также планируют поставить в Украину танки Leopard 2 из своих запасов. В связи с этим, федеральное правительство Германии планирует разрешить реэкспорт таких танков другими государствам, в частности Польшей.

Издание The Wall Street Journal сообщило во вторник, 24 января, что Соединенные Штаты в свою очередь рассматривают возможность поставки своих основных боевых танков Abrams. Аналогичное решение также рассматривает и Франция.

Издание считает, что решению Германии предшествовали интенсивные консультации с союзниками, "особенно в Вашингтоне".

В частности, там обращают внимание, что канцлер Германии Олаф Шольц ранее подчеркнул, что готов поставлять боевые танки лишь вместе с другими собзниками, в частности США.

СМИ добавляет, ссылаясь на свои источники, что немецкие танки Leopard якобы происходят из складов Бундесвера. 

Кроме того, в будущем могут быть подговлены к передаче Украине и боевые танки из складов промышленности.

Как уже сообщалось ранее, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в Берлине готовят решение по поводу поставок танков Leopard Украине, которое "будет очень скоро".

Накануне в США анонсировали, что новости от Берлина по вопросу немецких танков для Украины стоит ждать в ближайшие дни.

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