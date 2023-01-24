Норвегия и Нидерланды планируют дать Украине свои танки Leopard - СМИ

Осло готово передать Киеву восемь своих танков, а Амстердам может выкупить арендованные танки и подарить их Украине.

Норвегия рассматривает возможность передать Украине до восьми немецких танков Leopard 2. Об этом сообщает Dagens Naeringsliv.

СМИ сообщает, что Осло может передать Киеву до восьми из 36 своих танков Leopard 2.

Правительство также планирует принять решение о закупке новых танков.

В свою очередь Нидерланды рассматривают возможность купить у Германии танки Leopard 2, которые они ранее взяли в аренду, чтобы после подарить их Украине. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы взяли их (танки Leopard 2 - ред.) в аренду, значит, мы можем их купить. Значит, мы можем их подарить (Украине - ред.)", - заявил он.

По словам главы нидерландского правительства, если покупка танков Украине имеет смысл в более крупном пакете с другими государствами, такими как Финляндия и Португалия, то "мы готовы рассмотреть этот вопрос".

Рютте подчеркнул, что окончательное решение пока еще не принято.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что Германия приняла решение поставить Украине свои основные боевые танки Leopard 2.

Добавим, что правительство Нидерландов готово рассмотреть передачу Украине истребителей F-16.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet