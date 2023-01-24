Швейцария готова одобрить реэкспорт своего оружия в Украину - СМИ

Берн ранее оправдывал свои отказы нейтралитетом страны, но теперь он рассматривает возможность одобрить реэкспорт.

Швейцария рассматривает возможность поставки Украине бронемашин и боеприпасов к установкам Gepard. Эта страна ранее отказывалась это делать, ссылаясь на то, что она является нейтральным государством. Об этом сообщает местное издание Neue Zürcher Zeitung во вторник, 24 января.

СМИ отметчает, что давление по вопросу передачи оружия на Швейцарию длилось несколько месяцев.

"Речь идет не о нейтралитете. Речь идет о праве на самозащиту", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита в Давосе сказал в отношении Швейцарии

Швейцарские социал-демократы, которые до сих пор не соглашались на предложение комиссии по политике безопасности Национального совета, отказались от своей прежней позиции. Теперь Германия, Дания и Испания могут получить разрешение на реэкспорт оружия из Швейцарии в Украину, отмечает издание.

В Швейцарии производится семейство бронемашин Piranha. Именно такую технику предлагала поставить Украине Дания, однако она до сих пор не могла получить разрешения.

Кроме того, Швейцария является производителем 35-миллиметровых боеприпасов к зенитным самоходным системам Gepard.

Ранее их предоставила Германия, однако теперь использование этого оружия усложняется из-за нехватки боеприпасов.

Как известно, Швейцария установила предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель и, таким образом, присоединилась к санкциям Евросоюза против России.

Кроме того, Швейцария присоединилась к санкциия ЕС против Ирана в связи с поставкой дронов-камикадзе России.

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