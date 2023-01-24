Часы Судного дня перевели. Все из-за России

Часы Судного дня сдвинули на десять секунд и теперь стрелка показывает 90 секунд до полуночи - время беспрецедентной опасности, по словам ученых.

Часы Судного дня появились в 1947 году как проект создателей первой атомной бомбы. Полночь на часах символизирует мировой ядерный катаклизм, и чем ближе стрелка, тем, по мнению экспертов-ядерщиков, мир ближе к катастрофе. И вот ученые передвинули стрелку символических Часов Судного дня на 10 секунд вперед. Теперь до конца света остается 90 секунд.

Как это работает

Показания стрелки Часов Судного дня периодически публикуют на обложке журнала Чикагского университета Бюллетень ученых-атомщиков. Куда перевести стрелки, решают совет директоров журнала и приглашенные эксперты, среди которых больше десятка лауреатов Нобелевской премии.

За всю свою историю часы меняли свое положение всего 25 раз. Нынешний сдвиг до 90 секунд до полуночи - самый близкий к катастрофе за все время существования часов. По словам ученых, это в основном, хотя и не полностью, связано с российско-украинской войной.

"Мы живем в момент беспрецедентной опасности, и Часы это отражают. 90 секунд до полуночи - самая близкое к катаклизму время, которое Часы когда-либо показывали, и это решение, к которому наши эксперты относятся очень серьезно", - поясняет Рейчел Бронсон, президент и управляющий директор журнала.

Роль России

Последний раз стрелка сдвигалась в 2020 году, тогда она показала 100 секунд до полуночи. В заявлении ученого совета, сопровождающем это решение, говорится: "Война России против Украины подняла серьезные вопросы о том, как взаимодействуют государства, размывая нормы международного поведения, лежащие в основе успешного реагирования на различные глобальные риски. И что хуже всего, плохо завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру о том, что эскалация конфликта - случайность, намерение или просчет - это ужасный риск".

Эксперты указывают, что из-за российского вторжения Чернобыльский и Запорожский ядерные реакторы фактически оказались в зоне боевых действий в нарушение международных протоколов, что угрожает масштабным выбросом радиоактивных материалов.

"Вероятность выхода конфликта из-под контроля остается высокой", - отмечают ученые.

Исторические катаклизмы

В разгар холодной войны в 1953 году Часы показали 2 минуты до полуночи. Затем опасная ситуация сложилась в 1962 году во время Карибского кризиса, но тогда все довольно быстро разрешилось, и Часы не успели среагировать.

Ученые обращают внимание, что последний оставшийся договор о ядерном оружии между Россией и США - договор о сокращении ядерных вооружений СНВ-3 - находится под угрозой.

"Если обе стороны не возобновят переговоры и не найдут основу для дальнейших сокращений, срок действия договора истечет в феврале 2026 года, - говорится в заявлении экспертов. - Это отменяет взаимное наблюдение, усилит недоверие, подстегнет гонку вооружений и повысит вероятность обмена ядерными ударами".

Помимо войны в Украине, ученые считают значительное расширение ядерного потенциала Китая вызывающим особую тревогу, а также усиливающиеся испытания ракет средней и большей дальности КНДР, рост возможностей Ирана в этой сфере и разработку ядерного арсенала в Индии.