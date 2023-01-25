Дуда призвал собрать для Украины бригаду танков

Президент Польши надеется, что союзники смогут собрать больше танков для Украины, чем то было заявлено ранее.

Западные страны должны помочь Украине любой ценой, чтобы она могла защитить себя в условиях вероятного нового наступления РФ. Об этом вов торник, 24 января, заявил глава польского государства Анджей Дуда, пишет Укринформ.

При этом, он призвал собзников собрать для Киева бригаду танков Leopard 2.

"Мы в Польше считаем, что необходимо любой ценой помочь украинским защитникам, а потому обращаемся к нашим союзникам с просьбой предоставить эту помощь Украине", - сказал Дуда.

Он указал, что помочь Украине танками уже согласились Великобритания и Франция.

"Несомненно, в условиях такой огромной массы российских войск Украина сегодня нуждается в современной технике, чтобы защитники Украины смогли справиться с важнейшей задачей отражения очередного российского наступления", - отметил польский лидер.

Он выразил надежду, что в Украину попадут не только танки Leopard 2 из Польши, но и союзники смогут собрать для Украины бригаду этих танков.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что Германия приняла решение поставить Украине свои основные боевые танки Leopard 2.

Также Швейцария рассматривает возможность поставки Украине бронемашин и боеприпасов к установкам Gepard.

Добавим, что правительство Нидерландов готово рассмотреть передачу Украине истребителей F-16.

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