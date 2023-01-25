В Россию едет новый посол США
Новый посол США в России Линн Трейси приступит к работе в Москве в ближайшие дни. Об этом во вторник, 24 января, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на видеобрифинге.
"Мы ожидаем, что посол Трейси отправится в Россию, где вручит свои верительные грамоты, в ближайшие дни", - подчеркнул Прайс.
Он рассказал, что сейчас Трейси проводит встречи и консультации на разных уровнях в Вашингтоне.
Прежний посол США в России Джон Салливан досрочно уехал на родину. Кандидатура Трейси была предложена президентом США Джо Байденом.До сих пор обязанности временного поверенного в делах США в Москве исполняет Элизабет Руд.
США выбрали нового посла в РФ в декабре прошлого года. Трейси стала первой женщиной на данном посту. До этого она уже работала в Москве в качестве заместителя главы дипломатической миссии в 2014-2017 годах.
Напомним, 23 января Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией и выслать посла из страны. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов.
В этот же день Эстония приняла решение о высылке посла России.
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Подробнее: https://www.m24.ru/news/politika/24012023/543987?utm_source=CopyBuf
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