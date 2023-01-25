У США нет официальной информации о передаче немецких танков Украине

Соединенные Штаты Америки "стремятся увидеть усилия стран всего мира по поставкам в Украину оборонной помощи".

Соединенные Штаты не располагают официальной информации о намерении ФРГ передать Украине танки Leopard. Об этом во вторник, 24 января, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет Укринформ.

"Государственный департамент США в данное время не подтверждает готовность немецкой стороны принять решение об отправке в Украину немецких танков Leopard", - сказал он.

Прайс подчеркнул, что информация, которая просочилась в прессу об отправке Украине вооружения, исходила из неофициальных источников.

Он подчеркнул, что необхдимо дать возможность Берлину сделать официальное заявление, когда они будут готовы это сделать.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что Германия приняла решение поставить Украине свои основные боевые танки Leopard 2.

Также Швейцария рассматривает возможность поставки Украине бронемашин и боеприпасов к установкам Gepard.

Добавим, что правительство Нидерландов готово рассмотреть передачу Украине истребителей F-16.

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