Пентагон нарастит производство снарядов для Украины - NYT

Решение США расширить производство артиллерийских боеприпасов является свидетельством, что "Вашингтон планирует поддерживать Украину независимо от того, как долго продлится война".

Министерство обороны США планирует в течение двух лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500%, выпуская ежемесячно 90 тыс. снарядов. Об этом во вторник, 24 января, пишет NYT со ссылкой на чиновника американской армии.

"Пентагон пытается увеличить производство артиллерийских снарядов, подтолкнув производство обычных боеприпасов к уровню, которого не было со времен Корейской войны, поскольку он инвестирует миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине, и создавать запасы для будущих конфликтов", - сказано в сообщении.

Объясняется, что эти усилия будут включать расширение заводов и привлечение новых производителей.

"Такие шаги являются частью самой агрессивной за последние 40 лет модернизации оборонно-промышленной базы США", - подчеркивает источник.

Издание отмечает, что "в то время как Пентагон сосредоточился на ведении войны с помощью небольшого количества дорогостоящего высокоточного оружия, Украина в значительной степени полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами".

Отмечается, что до вторжения РФ в Украину армия США производила 14,4 тыс. неуправляемых снарядов в месяц, но потребность в снабжении Вооруженных сил Украины побудила руководство Пентагона утроить производство в сентябре, а затем еще раз удвоить его в январе, чтобы в итоге производить 90 тыс. или более снарядов в месяц.

"Решение армии расширить производство артиллерийских боеприпасов является ярким свидетельством, что США планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго продлится война", - говорится в материале NYT.

Как уже сообщалось ранее, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в Берлине готовят решение по поводу поставок танков Leopard Украине, которое "будет оч