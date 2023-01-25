В Италии одобрили поставки вооружений Украине

Италия надеется на то, что невозможность победить заставит Россию сесть за стол переговоров на разумных условиях.

Палата депутатов - нижняя палата парламента Италии - во вторник, 24 января, одобрила декрет правительства о поставках Украине военной помощи до конца 2023 года. Об этом сообщает Rai.

Такое решение поддержали 215 итальянских депутатов, против высказались 46. Поскольку в прошлом месяце документ утвердили в Сенате, теперь он окончательно прошел голосование в парламенте Италии.

Как заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, поддержка Украины Италией и международным сообществом осуществляется не для того, чтобы продолжать войну, начатую Россией, а чтобы ее закончить.

"Это решение принимает не только это правительство или эта страна, это решение исходит от международного сообщества, которое объединилось, чтобы ответить на крик о помощи со стороны нации, подвергшейся вторжению другой нации", - сказал он.

Ранее стало известно, что правительство Италии примет шестой пакет военной помощи Украине.

Отмечается, что в новый пакет войдут управляемые ракеты Aspide. Предположительно, речь идет о поставках четырех полных комплексов, каждый из которых будет оснащен 18 ракетами радиусом действия 20 км.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Германия приняла решение поставить Украине свои основные боевые танки Leopard 2.

Добавим, что правительство Нидерландов готово рассмотреть передачу Украине истребителей F-16.