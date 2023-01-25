Случаи коррупции в Украине не имеют отношения к помощи США - Госдеп

США в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по внедрению важных антикоррупционных реформ.

Отставки, которые могут быть связаны со случаями коррупции в украинской власти не связаны с финансовой, военной и гуманитарной помощью, которые США предоставляют Киеву. Об этом во вторник, 24 января, заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, которого цитирует The New York Times.

Он заявил, что администрация Джо Байдена "не знает о каких-либо злоупотреблениях с американской помощью" в Украине и отметил, что поставки и средства, которые США предоставляют Украине, подлежат тщательному надзору.

"Мы чрезвычайно серьезно относимся к нашей ответственности за обеспечение надлежащего надзора за всеми формами американской помощи, которую мы предоставляем Украине", - сказал он.

При этом Прайс признал, что разрушения, вызванные российским вторжением, осложнили усилия по отслеживанию оружия, а также экономической и гуманитарной помощи, которую Вашингтон направил в Киев.

"Существуют вызовы, связанные с нынешней ситуацией, в которой наши украинские партнеры находятся в эпицентре жестокой атаки со стороны РФ. Но мы серьезно относимся к этому обязательству, и мы имеем возможности принимать меры для обеспечения такой отчетности", - сказал он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США приветствуют "быстрые и решительные действия" Зеленского и значительные усилия по противодействию коррупции и привлечению к ответственности чиновников, когда они "не выполняют обязанности, которые на них возложены".

Прайс добавил, что США в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по внедрению важных антикоррупционных реформ