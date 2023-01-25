Возле берегов Японии затонуло судно с людьми - Bloomberg

Грузовое судно затонуло на расстоянии в 110 километров к западу от отдаленных островов Дандзе.

Грузовое судно Jin Tian, двигавшееся под флагом Гонконга, затонуло на юго-западе Японии. Как пишет в среду, 25 января, Bloomberg, на текущий момент предпринимаются усилия по спасению 18 членов экипажа.

Отмечается, что судно затонуло на расстоянии в 110 километров к западу от отдаленных островов Дандзе, которые являются частью префектуры Нагасаки.

На помощь тонущим были отправлены несколько катеров береговой охраны, а также проходивший рядом нефтяной танкер.

По информации NHK, на борту грузового судна находились 14 граждан Китая и 8 граждан Мьянмы. Также сообщается о спасении четырех человек. Кроме того, стало известно, что члены экипажа успели отплыть на спасательных шлюпках, но сколько выживших - неизвестно.

Сейчас причина затопления судна не раскрыта.

Напомним, десятки людей пропали без вести после того, как лодка, на борту которой они находились, утонула у берегов Греции.

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