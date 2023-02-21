Германия призывает своих граждан отказаться от поездок в РФ

Особенно осторожными следует быть в период с 20 по 26 февраля, когда в РФ запланирован ряд мероприятий.

Министерство иностранных дел Германии призывает своих граждан отказаться от поездок в Россию, особенно в западные области. Соответствующий призыв обнародовала пресс-служба ведомства.

Так, немцев призывают воздержаться от поездок в области, которые близки к границе с Украиной: Ростовскую, Краснодарскую, Курскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую.

Германия просит быть особенно внимательными и осторожными в период с 20 по 26 февраля, когда в РФ запланирован ряд мероприятий.

"Граждане с двойным гражданством (России и Германии - ред.) должны помнить, что российские власти рассматривают их только как граждан России. Это касается и возможного призыва в российские вооруженные силы. Посольство не может предоставить им консульскую защиту", - говорится в сообщении.

В МИД также напоминают, что "использование немецких кредитных карт, а следовательно, и снятие наличных в банкоматах, в Российской Федерации невозможно. Денежные переводы любого вида из ЕС в Российскую Федерацию невозможны".

Напомним, неделей ранее США призвали своих граждан покинуть Россию. С таким же призывом к своим гражданам обратились власти Канады.