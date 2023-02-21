В Болгарии нашли микроавтобус с 43 нелегалами

Грузовик остановили после того, как водитель не рассчитался за топливо на автозаправочной станции.

В Болгарии правоохраители нашли еще один грузовик, в котором были спрятаны 43 человека, среди них десять - дети. Инцидент произошел вскоре после того, как в стране обнаружили грузовик с 18 трупами. Об этом рассказала окружная прокурор Наталья Николова, передает bTV.

Грузовик был задержан возле города Ихтиман, что в западной Болгарии. По словам Николовой, все 43 мигрантов, несмотря на длительное пребывание в тесном пространстве микроавтобуса, имели здоровый вид. Среди них - десять детей, самому младшему восемь лет.

Прокурор уточнила, что грузовик остановили после того, как водитель не рассчитался за топливо на автозаправочной станции. Его задержали.

Как сообщалось, тела 18 мигрантов были обнаружены в прошлую пятницу в тайном отсеке под грузом пиломатериалов в грузовике, который был оставлен на шоссе недалеко от села Локорско, в 20 километрах к северо-востоку от столицы Болгарии Софии.

Напомним, несколько лет назад в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Среди погибших 38 взрослых и один тинейджер. Предполагается, что грузовик из Болгарии. Водитель задержан. Сообщалось, что когда полиция открыла грузовик и обнаружила тела, водитель потерял сознание.