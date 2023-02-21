Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы его остановить - Путин

Президент РФ заявил, что Запад начал войну в Украине, а Россия должна защищаться.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент России Владимир Путин считает, что Украина подчинена Западу, а он в свою очередь начал войну против России. Он заявил, что Кремль начал использовать оружие только потому, что якобы Запад мог нанести удары по "историческим землям" РФ. Об этом Путин заявил в обращении к депутатам Федерального собрания, сенаторам, депутатам Госдумы. Об этом сообщают российские РИА Новости.

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По словам Путина Западные страны "натаскивали" офицеров украинских нацбатальонов и поставляли оружие Киев до спецоперации вел переговоры с Западом о поставках вооружений.

Он заметил, что Киев не решал проблемы Донбасса, а просто тянул время, совершал политические убийства и издевался над верующими, заявил президент.

"Вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса, Запад играл на жизнях людей каплевыми картами. Россия была открыта к конструктивному диалогу с Западом и много лет предлагала работать над общей системой безопасности", - заявил диктатор.

Он заявил, что именно Запад якобы готовил Украину к большой войне и сегодня признается в этом.

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"Это Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Мы защищаем свой дом и жизни людей, а цель Запада - безграничная власть. В мире никто не забыл, что это Запад "выпустил джинна из бутылки". На кону стоят триллионы долларов и возможность и дальше обворовывать всех, насаждая тоталитарные принципы", - заявил Путин.

Напомним, в ISW заявили, что Украина способна вернуть себе инициативу на поле боя в 2023 году. В Институте изучения войны считают, что Украина сможет вернуть себе инициативу на фронте в 2023 году.