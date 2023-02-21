Байден заверил граждан РФ, что США не собираются атаковать Россию

Байден отметил, что США и Европа никогда не угрожали РФ, и что Украина никогда не станет жертвой России.

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Варшаве обратился к россиянам и заверил, что США собираются оказывать агрессию в отношении РФ.

По его словам, США и Европа никогда не угрожали России.

"Я хотел бы обратиться к гражданам России. США не хотят разрушать Россию, они не собираются атаковать Россию. Миллионы российских граждан хотят жить в мире со своими соседями. Они никогда не были врагами. Это - трагедия. Президент Путин выбрал войну и то, как долго война будет продолжаться, это его выбор. Он может остановить войну. Если РФ остановит нападение и выйдет из Украины - война закончится. Если Украина остановится - это будет конец Украины. Я уверен, что Украина может постоять за себя", - заявил Байден.

Президент США отметил, что глава Кремля Владимир Путин не сможет побороть любовь украинцев к свободе.

Байден подчеркнул, что невозможно умиротворить агрессора и его аппетит к власти.

"Мы говорим ему: нет, нет и нет. Нет, вы не захватите мою страну, не отнимет мою свободу, не отнимет мое будущее. Диктатор, который стремится возродить империю, никогда не преодолеет любовь народа к свободе, а Украина никогда не станет жертвой России. Никогда", - заявил президент США.

Напомним, Байден, который находится с визитом в Польше, встретился с польским коллегой Анджеем Дудой.

Ранее он посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.